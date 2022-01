De wachtkamer ...

Moest ik vorige week voor controle naar de oogarts. Ik was mooi op tijd, maar bij de oogarts loopt het altijd erg uit, dus dat je moet wachten is niks nieuws. Voor het zelfde kan je veel later komen, maar ja, dat doe je niet he. Dus maar wachten, net als zoveel mensen, want druk is het ook altijd, En dan ga ik maar een beetje om me heen kijken, net als de meeste mensen, sommige zitten te lezen of iets te doen op een mobiel.

Er zitten mensen van alle soorten en leeftijden. Iets aan je ogen kun je op elke leeftijd hebben, schijnt het.

Er zit een ouder echtpaar naar de tv te kijken die aan de muur hangt, er word een soort spelletje uitgezonden: er staan allerlei voorwerpen op, en zo nu en dan verdwijnt er één en dan is het de bedoeling dat je onthoud wat je gezien hebt en welk voorwerp ineens verdwenen is. Een soort geheugenspel dus. Het echtpaar doet dapper mee, tenminste de vrouw, want zo nu en dan zegt ze wat tegen haar man. Ze stoot m steeds aan en roept dan iets van : de bal!! De bal is weg he , Jaap? Ik zie niks, heb toch net die druppels in de ogen gekregen, ben zo blind als een kip, zegt de man. Oja, zegt de vrouw, dat is ook zo. Maar een paar minuten later stoot ze haar man weer aan: nu is de trompet weg. Zag je het, Jaap? ‘’Mens, ik zie toch niks, dat weet je toch, hou je nu eens stil. Iedereen kijkt naar je. Het is een geheugenspelletje, weet je wel? Nou, jou geheugen is niet best als je al niet eens meer weet dat ik tien minuten geleden druppels in m,n ogen heb gekregen.’’ Mensen kijken en lachen maar wat. Sommigen doen net of ze niks horen en gaan gewoon door met lezen.

Dan komt er een hele lange magere vrouw binnen. Ze heeft zo’n grote zonnebril op dat je amper haar gezicht ziet.

Stiekem in gedachten noem ik haar tante Sidonia. Je ziet van te voren al dat ze de aandacht op gaat eisen. Ze gaat nogal luidruchtig zitten en zucht nogal wat. He, he..zegt ze, toch nog op tijd. Eerst reageert niemand, maar dan zegt de man waar ze bij aan het tafeltje is gaan zitten: ja, het is zomaar laat he, voor je het weet ben je oud.’’

Nou, puft de vrouw: hoeft voor mij niet , hoor. Ik ben niet van plan oud te worden, wat een ellende. De man zegt: u bent toch nog niet echt oud, ik ben veel ouder. Oja, hoe oud denkt u dat ik ben ? vraagt de vrouw, iedereen zegt dat ik er jonger uit zie dan mijn leeftijd. Raad u maar eens.’’ De man houd een slag om de arm, : ik ben slecht in leeftijd schatten, maar ik ben 77 en dat bent u nog lang niet. De vrouw groeit er van , tenminste dat zie ik er in. Ze word nog langer dan ze al is. Neeeee, stel je voor zegt ze, zo oud ben ik nog lang niet. Nu maakt deze bril me wel ouder hoor, maar dat moet vanwege mijn ontstoken ogen, maar ik ben 57. Zou je niet zeggen, he.’’ De man word geroepen door de oogarts, volgens mij is hij daar niet rouwig om. De vrouw blijft alleen achter bij het tafeltje, maar ze loopt naar de koffiebar en met koffie in haar hand gaat ze naar een ander tafeltje , waar al mensen zitten. Niemand kijkt op. Maar de vrouw zorgt wel dat ze moeten kijken, ze begint nogal te zuchten: wat duurt het lang he, voor je het weet ben je oud’’. Ja, ja , zegt een meneer.

De lange mevrouw zegt: u bent ook zo jong niet meer, he.. hoe oud denkt u dat ik ben ? Gelukkig hoef ik verder niks aan te horen, want ik word geroepen. Alles oké bij de oogarts, en als ik weer buiten de spreekkamer sta zie ik de vrouw alweer bij een ander tafeltje zitten, nu zit ze bij een echtpaar wat mee doet met het geheugenspel. Moeilijk spel he, zegt ze, vooral als je al wat op leeftijd bent. Voor ik weg loop hoor ik haar nog zeggen: hoe oud denkt u dat ik ben?

Zou die mevrouw misschien een grote zonnebril hebben gekocht en om een praatje te maken de afdeling van de oogheelkunde elke dag bezoeken ? Of is dat mijn fantasie wat op de loop gaat ? Zou zo maar kunnen, ik word ook een dagje ouder he? Jammer dat jullie mij niet kunnen zien, anders zou ik vragen hoe oud jullie mij schatten… 😊